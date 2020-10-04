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Haber Giriş: 04.10.2020 - 13:59 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Armin Hodzic Kasımpaşa'da!

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Son Dakika Transfer Haberi | Armin Hodzic Kasımpaşa'da!
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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Macaristan ligi ekiplerinden MOL Fehérvár takımının 25 yaşındaki Bosna Hersekli santrfor oyuncusu Armin Hodzic'i kadrosuna kattı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Macaristan ligi ekiplerinden MOL Fehérvár takımının 25 yaşındaki Bosnalı santrafor oyuncusu Armin Hodzic, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

Son Dakika Transfer Haberi | Armin Hodzic Kasımpaşada

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