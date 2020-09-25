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Haber Giriş: 25.09.2020 - 14:48 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Antalyaspor Naldo'yu kadrosuna kattı! Fenerbahçe de istemişti...

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Son Dakika Transfer Haberi | Antalyaspor Naldo'yu kadrosuna kattı! Fenerbahçe de istemişti...
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Süper Lig ekibi Antalyaspor, Brezilyalı stoper Naldo ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Boşta olan 32 yaşındaki futbolcu ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilmişti.

Antalyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Edinaldo Gomes Pereira ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz.

Son Dakika Transfer Haberi | Antalyaspor Naldoyu kadrosuna kattı Fenerbahçe de istemişti...

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