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Son Dakika Transfer Haberi | Antalyaspor Naldo'yu kadrosuna kattı! Fenerbahçe de istemişti...
Süper Lig ekibi Antalyaspor, Brezilyalı stoper Naldo ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Boşta olan 32 yaşındaki futbolcu ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilmişti.
Antalyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Edinaldo Gomes Pereira ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz.
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