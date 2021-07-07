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GeriFutbol Son dakika transfer haberi: Ankaragücü'ne veda eden Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu
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Futbol
Haber Giriş: 07.07.2021 - 14:35 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Ankaragücü'ne veda eden Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu

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Son dakika transfer haberi: Ankaragücü'ne veda eden Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu

Geçtiğimiz sezonu Ankaragücü'nde geçiren Alper Potuk, Ankaragücü'nden ayrıldı. Alper'in yeni sezonda forma giyeceği takımda netleşti.

Uzun dönem Fenerbahçe forması giydikten sonra Ankaragücü'ne transfer olan Alper Potuk, sarı lacivertlilerin küme düşmesi sonrası takım değiştiriyor.

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Sosyal medya hesabından Ankaragücü'nden ayrıldığını açıklayan Alper, yaptığı açıklamada "Büyük Ankaragücü Camiası; Bu özel kulübe gelmeme vesile olan Fatih Mert, Tamer Acar ve Faruk Koca Başkanlarım'a, futbolcu arkadaşlarımdan kulüp çalışanlarına, her zaman yanımızda olan Sedat Ağçay'a, başta Hikmet Karaman olmak üzere beraber çalıştığım hocalarıma ve ekiplerine çok teşekkür ederim. Ve Büyük Ankaragücü Taraftarı; Pandemi nedeniyle sizlerin önünde oynamak nasip olmasa da, geldiğim ilk günden son güne kadar bana hissettirdiğiniz sevginiz ve verdiğiniz destek için yürekten teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Alper Potuk." ifadelerini kullandı.

ÇAYKUR RİZESPOR İLE ANLAŞTI

Alper Potuk, Bülent Uygun'un teknik direktörlüğünü yaptığı Rizespor'la her konuda anlaşma sağladı. Sağlık kontrolünden geçen Alper, Karadeniz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Kariyerinde toplam 365 maça çıkan Alper Potuk, 25 gol 47 asistlik performans sergiledi.

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