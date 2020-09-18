MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika transfer haberi | Ankaragücü, Saint-Etienne'den Assane Diousse'yi kiraladı
GeriFutbol Son dakika transfer haberi | Ankaragücü, Saint-Etienne'den Assane Diousse'yi kiraladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 18.09.2020 - 16:29 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Ankaragücü, Saint-Etienne'den Assane Diousse'yi kiraladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Fransa'nın Saint-Etienne takımından Assane Diousse ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Senegalli orta saha oyuncusunun yanı sıra başkan Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Atılan imzanın sarı-lacivertli camiaya hayırlı olmasını dileyen Mert, Diousse'nin takıma büyük katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

MKE Ankaragücü'ne geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden 1997 doğumlu Assane Diousse ise sarı-lacivertli ekipte başarılı bir sezon geçirmek istediğini belirtti.

Son dakika transfer haberi | Ankaragücü, Saint-Etienneden Assane Diousseyi kiraladı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle