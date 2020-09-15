Son Dakika Transfer Haberi | Ankaragücü, İlhan Parlak ile yolları ayırdı!

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, İlhan Parlak ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayırdığını duyurdu.

Ankaragücü'nün açıklamasında "Futbolcumuz İlhan Parlak ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Kendisine takımımıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Geçen sezon Ankara ekibinde 33 maça çıkan İlhan, 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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