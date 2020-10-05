Son dakika transfer haberi | Ankaragücü, Endri Çekici ile sözleşme imzaladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Ankara ekibi, Arnavutluk Milli Takım oyuncusu Endri Çekici ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Atılan imzanın camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Başkan Fatih Mert: “Endri Çekici’nin transferinde büyük çaba gösterdik. Ankaragücü'müze büyük faydalar sağlayacak bir isim. Transfer sezonunun son gününe kadar görüşmelerimiz devam etti. Kadromuzda ihtiyaç duyulan bir oyuncu profilindeydi. Takımımıza hoş geldin diyoruz kendisine.” açıklamalarında bulundu.

Ankaragücü’nde olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Endri Çekici: “Ankaragücü’nün büyüklüğünün farkındayım. Bu takımda yer almak ve burada izler bırakmak istiyorum. Neler yapabileceğimi Ankaragücü camiasına göstermek için buradayım.” ifadelerini kullandı.

NK Olimpija Ljubljana kulübünden transfer edilen 23 yaşındaki başarılı oyuncu Endri Çekici, 8 ve 10 numara mevkilerinde görev yapıyor.