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Futbol
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 18.06.2021 - 12:02 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Altay’dan Umut Nayir atağı! Göztepe, Adana Demirspor, Karagümrük ve Sivasspor da ilgileniyor...

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Son dakika transfer haberi: Altay’dan Umut Nayir atağı! Göztepe, Adana Demirspor, Karagümrük ve Sivasspor da ilgileniyor...

Süper Lig’de mücadele edeceği yeni sezon öncesi henüz transfer yapmayan Altay’ın forvet Umut Nayir’le ilgilendiği iddia edildi.

Geçen sezon kiralık olarak Hırvatistan’ın Hajduk Split takımında forma giyen 27 yaşındaki Beşiktaşlı futbolcunun siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtildi.

Altay’ın yanı sıra Süper Lig’den Göztepe, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ve Demir Grup Sivasspor’un da Umut Nayir’i transfer etmek istediği kaydedildi.

Altyapısından yetiştiği Ankaragücü’nde profesyonel olan Umut Nayir, ardından Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Bursaspor formalarını da giydi. Beşiktaş’ta 2019-2020 sezonunda 17 maçta 4 gol kaydeden deneyimli santrfor, geçen sezon Hajduk Split’te ligde 25 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri sarstı.

Son dakika transfer haberi: Altay’dan Umut Nayir atağı Göztepe, Adana Demirspor, Karagümrük ve Sivasspor da ilgileniyor...

Teknik direktör Mustafa Denizli ile henüz sözleşme yenilemeyen Altay yönetiminin Umut Nayir transferini bitirmek için önümüzdeki günlerde girişimlerini hızlandıracağı bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Altay’dan Umut Nayir atağı Göztepe, Adana Demirspor, Karagümrük ve Sivasspor da ilgileniyor...

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