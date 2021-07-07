Son Dakika Transfer Haberi... Alper Potuk resmen Rizespor'da!

Uzun dönem Fenerbahçe forması giyen ve sonrasında Ankaragücü'ne transfer olan Alper Potuk'un yeni takımı resmen açıklandı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Alper Potuk ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

ANKARAGÜCÜ'NE VEDA ETMİŞTİ

Sosyal medya hesabından Ankaragücü'nden ayrıldığını açıklayan Alper, yaptığı açıklamada "Büyük Ankaragücü Camiası; Bu özel kulübe gelmeme vesile olan Fatih Mert, Tamer Acar ve Faruk Koca Başkanlarım'a, futbolcu arkadaşlarımdan kulüp çalışanlarına, her zaman yanımızda olan Sedat Ağçay'a, başta Hikmet Karaman olmak üzere beraber çalıştığım hocalarıma ve ekiplerine çok teşekkür ederim. Ve Büyük Ankaragücü Taraftarı; Pandemi nedeniyle sizlerin önünde oynamak nasip olmasa da, geldiğim ilk günden son güne kadar bana hissettirdiğiniz sevginiz ve verdiğiniz destek için yürekten teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Alper Potuk." ifadelerini kullanmıştı.

Kariyerinde toplam 365 maça çıkan Alper Potuk, 25 gol 47 asistlik performans sergiledi.