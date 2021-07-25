Son dakika transfer haberi: Alioski'nin yeni takımı resmen belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor derken...

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un sol bek transfer adayları arasında olan Ezgjan Alioski'nin yeni takımı belli oldu. Kuzey Makedonya formasıyla EURO 2020’de boy gösteren 29 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'ye transfer oldu.

GALATASARAY'IN KAPISINDAN DÖNDÜ

Alioski, Galatasaray ile uzun süre ileri seviye transfer görüşmeler yapmış, anlaşma sağlanmasına rağmen Fatih Terim, tercihini Van Aanholt'tan yana kullanınca görüşmeler sonlandırılmıştı.