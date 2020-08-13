MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri Son Dakika Transfer Haberi | Alexander Sörloth'un yeni takımını duyurdular! İkna edici teklif...
GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Alexander Sörloth'un yeni takımını duyurdular! İkna edici teklif...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 13.08.2020 - 09:23,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Alexander Sörloth'un yeni takımını duyurdular! İkna edici teklif...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Almanlar'ın en prestiji gazetelerinden Bild'den flaş iddia... Patrick Schick'in, Roma'ya geri dönecek olması sonrasında Leipzig'in, Alexander Sörloth'un peşine düştüğü ve en kısa zamanda Norveçli yıldız için harekete geçeceği öne sürüldü.

Kral Alexander Sörloth muhteşem bir sezon geçirdi, Avrupa'da da transferin gözdesi oldu.

Juventus ve Lazio gibi İtalyan devlerinin peşinde olduğu, İngiliz ekiplerinin listesinde yer alan Norveçli için son iddia Almanya'dan geldi. En prestijli gazetelerin başında gelen Bild; Leipzig'in, 24 yaşındaki forvet için harekete geçeceğini yazdı.
İkna edici teklif...

Sezon başında Roma'dan kiraladıkları Patrick Schick ile yollarını ayıracak olan Alma kibi, Çek oyuncunun boşluğunu Sörloth'la doldurmayı planlıyor.

En kısa zamanda golcü oyuncu için Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlanan Leipzig'in ikna edici bir teklif paketi oluşturmak için kolları sıvadığı belirtildi. (Fanatik)

 

Son Dakika Transfer Haberi | Alexander Sörlothun yeni takımını duyurdular İkna edici teklif...

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle