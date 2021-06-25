Son Dakika Transfer Haberi: Alexander Sörloth'un transferinde heyecanlandıran gelişme!

Trabzonspor 'da forvet transferinde olmazsa olmaz gözüyle bakılan Alexander Sörloth için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Norveçli golcünün takımı Leipzig'deki durumunun netleşmesi için 15 Temmuz'da bitecek kampı bekleme kararı alan bordo-mavililer gelen son haberlere bir hayli sevindi.

Sabah'ın haberine göre; Sörloth'un performansını yeterli bulmayan Alman ekibi, bonservisi Manchester City'nin U23 takımında bulunan geçen sezon ise Anderlecht'te kiralık oynayan Lucas Nmecha'yı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Trabzonspor da bu transferin gerçekleşmesi durumunda Leipzig'in Sörloth'u kiralamasını bekleyecek ve Alman kulübüyle temaslarını sıklaştıracak.