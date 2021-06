Son Dakika Transfer Haberi: Alexander Sörloth'tan Trabzonspor taraftarına cevap!

Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig forması giyen Alexander Sörloth, Trabzonspor taraftarının geri dönmesi için kendisi hakkında başlattığı kampanyaya cevap verdi.

İlk olarak ülkesinde yayın yapan TV 2'ye konuşan Norveçli futbolcu, "Instagram’dan gelen bildirimler üzerine, uygulamanın bildirimlerini kapatmıştım ve sonrasında numaram yayıldı. Numaramı değiştirdim. Bugünkü maça odaklanmak için gelen mesajların bildirimlerini de kapatmak zorunda kaldım." dedi.

Golcü oyuncu daha sonra kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise daha sert ifadeler kullandı. Sorloth, "Merhaba Trabzonspor taraftarları... Sevginizi ve desteğinizi takdir ediyorum fakat lütfen beni aramayı ve mesaj göndermeyi bırakın. Bu durum hayatımı çok stresli hale getiriyor. Yeter artık.” dedi.

2 MİLYONA YAKIN YORUM

Trabzonspor taraftarı, Norveçli oyuncu için sosyal medya üzerinden harekete geçmiş ve Instagram'daki paylaşımının altına, "Come to Trabzonspor" (Trabzonspor'a gel) mesajları yazmaya başlamıştı. Taraftarın paylaşımın altına yaptığı yorumlar 2 milyona yaklaştı.

Hi Trabzonspor fans,

I appriciate your love and support but please stop calling and sending me messages. It makes my life very stressful. Enough is enough.