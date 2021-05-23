Son dakika transfer haberi: Alexander Sörloth'tan Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kötü haber! Menajeri Wivestad açıkladı...

Trabzonspor dışında Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de ilgilendiği öne sürülen Sörloth Alexander ilk dönemlerde sıkıntı yaşasa da Bundesliga’ya alıştı. Birçok teklif var ama önceliği Leipzig’de kalmak. Julian Nagelsmann sonrası Jesse Marsch ile çalışmayı çok istiyor. Yeni hocasıyla görüşmeden bir karar alması mümkün değil” ifadelerini kullandı. Wivestad, Norveçli yıldız futbolcuya sadece Türkiye’den değil Almanya ve İspanya liglerinden de teklifler olduğunu söyledi.

DJILOBODJI PAHALI GELDİ

Öte yandan bordo mavililer stoper mevkii için düşündükleri Papy Djilobodji’den, futbolcunun istediği yüksek rakam nedeniyle şimdilik vazgeçti. Süper Lig ekibi Gaziantep FK ile sözleşmesi sona eren Senegalli oyuncu ile görüşen bordo mavili yöneticilerin, futbolcunun istediği rakamı yüksek bulduğu öğrenildi.

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