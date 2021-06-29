Son Dakika Transfer Haberi: Alex Teixeira'dan Kartal pozu geldi! Taraftar heyecanlandı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Alex Teixeira'dan Kartal pozu geldi.

Siyah beyazlı ekibin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, sosyal medya hesabından Teixeira ve Fernando Lucas Martins ile fotoğrafını paylaştı. Söz konusu fotoğrafta Alex Teixeira'nın Kartal pozu vermiş olması gündem oldu.

Beşiktaş ile Alex Teixeira arasında mali şartlarda anlaşma sağlanması adına görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.