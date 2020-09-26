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GeriFutbol Son dakika transfer haberi | Aleix Garcia: Galatasaray'la görüşüyorum
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Futbol
Haber Giriş: 26.09.2020 - 08:34 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Aleix Garcia: Galatasaray'la görüşüyorum

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Galatasaray orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Rumen basını ise Manchester City ile sözleşmesi biten Aleix Garcia’nın Steaua Bükreş’in teklifini “Galatasaray’la görüşüyorum” diyerek reddettiğini yazdı.

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  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
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Orta saha transferi için yoğun çaba sarf eden Galatasaray için Rumen basınından sürpriz bir iddia geldi.

GSP'nin haberine göre Steaua Bükreş'in kadrosuna katmak istediği Aleix Garcia'nın "Galatasaray'la görüşüyorum" diyerek Rumen ekibinden kendisine gelen teklifi reddettiği belirtildi.

Manchester City ile olan sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun önceliğinin Galatasaray olduğu ve Sarı-Kırmızılı yönetimden transfer için haber beklediği iddia edildi. Yıldız oyuncunun transferi birkaç gün içinde netleşecek.

Son dakika transfer haberi | Aleix Garcia: Galatasarayla görüşüyorum

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