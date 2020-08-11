Son Dakika Transfer Haberi | Alderete Fenerbahçe'ye, Oğuz Kağan Güçtekin Basel'e

Sqenf Foot’a göre görüşmelerde çeşitli takas teklifleri de masaya geldi. İsviçre kulübü, geçen yıl 1 milyon Euro’ya Huracan’dan aldığı Alderete’ye karşılık Fenerbahçe’den Oğuz Kağan Güçtekin ve bir miktar para talep etti.

OMAR ALDERETE KİMDİR?

26 Aralık 1996 Paraguay doğumlu olan Omar Alderete, 188 boyunda ve 77 kilo ağırlığında. Sol ayağını kullanan Alderete stoper pozisyonunda görev alıyor.

2016 yılında ülkesinin takımlarından Club Cerro'nun altyapısından Cerro Porteno'ya transfer olan Alderete, daha sonra Gimnasia, Huracan formalarını giydi. Alderete son olarak 1 Temmmuz 2019 yılında ise 1 milyon Euro bedelle Basel'e transfer oldu.

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