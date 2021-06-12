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Spor Arena
Haber Giriş: 12.06.2021 - 19:40 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Al Nassr'dan Rachid Ghezzal açıklaması! Beşiktaşlı Aboubakar'ı transfer etmişlerdi...

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Beşiktaş'la çifte kupa zaferi yaşayan Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal, siyah beyazlı kulüpte gelecek sezon için henüz anlaşma sağlayamazken Suudi Kulübü Al Nassr'dan açıklama geldi.

Beşiktaş'la yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katan Al Nassr'ın Rachid Ghezzal'ı da kadrosuna katmak istediğine yönelik çıkan haberlerin ardından kulüpten açıklama yapıldı.

Suudi basınına konuşan kulüp yöneticisi, bonservisi Leicester City'de bulunan Rachid Ghezzal için Al Nassr'ın herhangi bir girişiminin olmadığı belirtti.

Beşiktaşta Rachid Ghezzal’ın kalma şartı 2.5 milyon Euro
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal’ın kalma şartı 2.5 milyon Euro
Beşiktaşa transferde büyük müjde Aboubakar sonrası tüm gözler çevrilmişti ama...
Beşiktaş'a transferde büyük müjde! Aboubakar sonrası tüm gözler çevrilmişti ama...

Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katan Al Nassr'ın Cezayirli yıldızı da kadrosuna katacağı iddia edilmişti.

YILLIK ÜCRETTE ANLAŞILAMADI

Geride kalan sezonda kiralık olarak oynadığı Beşiktaş'ta asist kralı olan Ghezzal, yeni anlaşma için 2.5 milyon avro ücret talep ederken kulübün bu rakamı çok buluyor.

31 lig maçında 17 asist yapan ve bu alanda ligin kralı olan Cezayirli futbolcu 8 kez de ağları havalandırarak şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.

Son Dakika Transfer Haberi: Al Nassrdan Rachid Ghezzal açıklaması Beşiktaşlı Aboubakarı transfer etmişlerdi...

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