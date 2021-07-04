Son Dakika Transfer Haberi: Ahmet Kutucu, Başakşehir'de

Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Peter Zulj ve Lukas Lima'yı kadrosuna katan Başakşehir, Schalke 04'ten 21 yaşındaki forvet oyuncusu Ahmed Kutucu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bonservisi Schalke 04 kulübünde olan Ahmed Kutucu’yu dört yıllığına kadrosuna kattı. Takımımızda 17 numarayı giyecek olan Ahmed Kutucu’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

Milli oyuncu, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) forma giydiği 45 maçta 5 gol kaydetti. Ahmed Kutucu, geçen sezonun ikinci yarısında Hollanda'nın Heracles Almelo takımında kiralık olarak forma giymişti.