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Futbol
Haber Giriş: 01.07.2021 - 17:12 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Ahmet Engin Kasımpaşa'da

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Son dakika transfer haberi: Ahmet Engin Kasımpaşa'da

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Almanya'nın Duisburg takımının 24 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmet Engin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şu şekilde:

MSV Duisburg takımının 24 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmet Engin, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

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