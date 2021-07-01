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Son dakika transfer haberi: Ahmet Engin Kasımpaşa'da
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Almanya'nın Duisburg takımının 24 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmet Engin'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şu şekilde:
MSV Duisburg takımının 24 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmet Engin, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.