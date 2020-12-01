Son Dakika Transfer Haberi | Ahmed Musa'nın menajerinden Galatasaray açıklaması
Nijeryalı golcü Ahmed Musa'nın menajeri Tony Harris, oyuncunun Galatasaray'ı reddettiğine yönelik çıkan haberleri yalanladı.
Nijerya basınında çıkan haberde, Musa'nın CSKA Moskova ile 2+1 yıllık anlaşma sağladığı ve kısa sürede resmi imzaların atılacağı duyurulmuştu.
Galatasaray'dan yüksek bir maaş talebi alan Ahmed Musa'nın Galatasaray'ı reddederek CSKA Moskova'yı seçtiği iddia edilmişti.
"DOĞRU DEĞİL"
Harris açıklamasında, ''CSKA, Ahmed Musa'nın her zaman evi olacak. Ancak Galatasaray'ın müzakerelerde başarısız olduğu doğru değil. Bekleyip göreceğiz.'' şeklinde konuştu.
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