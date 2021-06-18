Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor'un Balotelli'ye yaptığı teklif ortaya çıktı!
Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un dünyaca ünlü futbolcu Mario Balotelli'ye yaptığı teklif ortaya çıktı.
Mario Balotelli'yi transfer etmek isteyen Adana Demirspor'un İtalyan golcüye yaptığı teklif ortaya çıktı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre serbest statüde olan Mario Balotelli'ye Adana Demirspor yıllık 2 milyon Euro'dan 2+1 yıllık sözleşme teklifi yaptı.
30 yaşındaki golcü oyuncunun teklifi düşünmeye devam ettiği ifade edildi.
Adana Demirspor başkanı Murat Sancak, Balotelli ile ilgili; "Mario Balotelli ile görüştük. Kolay bir transfer değil. Uğraşıyoruz ama zor bir transfer." diye konuşmuştu.
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