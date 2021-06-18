MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika transfer haberi: Adana Demirspor'un Balotelli'ye yaptığı teklif ortaya çıktı!
GeriFutbol Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor'un Balotelli'ye yaptığı teklif ortaya çıktı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 18.06.2021 - 14:56 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor'un Balotelli'ye yaptığı teklif ortaya çıktı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un dünyaca ünlü futbolcu Mario Balotelli'ye yaptığı teklif ortaya çıktı.

Mario Balotelli'yi transfer etmek isteyen Adana Demirspor'un İtalyan golcüye yaptığı teklif ortaya çıktı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre serbest statüde olan Mario Balotelli'ye Adana Demirspor yıllık 2 milyon Euro'dan 2+1 yıllık sözleşme teklifi yaptı.

30 yaşındaki golcü oyuncunun teklifi düşünmeye devam ettiği ifade edildi.

Adana Demirspor başkanı Murat Sancak, Balotelli ile ilgili; "Mario Balotelli ile görüştük. Kolay bir transfer değil. Uğraşıyoruz ama zor bir transfer." diye konuşmuştu.

Son dakika transfer haberi: Adana Demirsporun Balotelliye yaptığı teklif ortaya çıktı

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi