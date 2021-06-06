Son Dakika Transfer Haberi... Adana Demirspor'da Samet Aybaba'dan Mario Balotelli açıklaması!

Adana Demirspor'un Süper Lig 'den düştüğü 1994-95 sezonunda Mavi Şimşekler'de görev yapan Samet Aybaba, 26 yıl sonra döndüğü memleketini bu kez Süper Lig'e çıkarttı.

Fanatik'e konuşan Aybaba, Adana Demir ile yaşadığı zaferin ise öneminin çok daha büyük olduğunu belirtti.

İşte Samet Aybaba'nın açıklamaları;

“Kayseri Sivas’ı da 1.Lig’den, Süper Lig'e taşımıştık. Şimdi de Adana Demir’le zaferi yaşadık. 3 kere geldim, 3 kere şampiyon oldum. 1.Lig’in şifresi bende. Ancak söyleyemem, kopya çekerler, özelliğimiz kalmaz. Adana Demir’le yaşadığımız şampiyonluk hiç sıradan değil. Hikayesi olan bir şampiyonluk.”

DAHA KEYİFLİ BİR ŞEY YOK

“26 sene evvel küme düşülen sezona takımın başında başlamıştım. O dönem de elimden geleni fazlasıyla yapmıştım ama kulübün koşulları hiç uygun değildi, sıkıntılar vardı. İstediklerimizi yapamadık. Bu durum elbette bu sezon beni perçinledi. Aynı zamanda elbette Adana’nın memleketim olması bizleri ekstra motive etti. Tüm bu unsurlar bir araya gelince de dönüşü gerçekleştirdik. Herhalde bundan daha keyifli bir şey olamaz”

BALOTELLİ SORUN ÇIKARIRSA...

Tüm planlamalarımız hazır. Biz, yönetime listemizi verdik, onlar da çalışmaya başladılar. Ellerinden geleni yapacaklar. Süper Lig’de başarılı olmak adına mücadele vereceğiz. Balotelli’nin gündemimizde olduğu doğru. Oyuncuyla ilgili başkanımızla fikir alışverişinde bulunduk. Biliyorsunuz biraz sorunlu bir futbolcu. Ancak kalitesi tartışılmaz. Ben işin oyunculuk boyutundayım. Bu nedenle takımımda görmek isterim, neden istemeyeyim? Sorun çıkarırsa, biz de idare edemezsek o zaman yapılacak şey belli. Ancak takımımda isterim"

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