Son dakika: Adana Demirspor'a bir yıldız daha! Lucas Castro resmen imzayı attı - Transfer Haberleri

Mario Balotelli, Younes Belhanda, Jonas Svensson gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katarak ses getiren Adana Demirspor bir flaş transfere daha imza atıyor.

Adana ekibi, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Arjantinli orta saha Lucas Castro ile anlaşmaya vardı.

Adana Demirspor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başarılı futbolcunun transferinin sinyalini verdi ve daha sonra Lucas Castro resmen açıklandı.

Kariyerinde Cagliari, Verona, SPAL gibi İtalya Serie A takımları da bulunan 32 yaşındaki Castro, geçen sezon Fatik Karagümrük formasıyla 16 maçta 3 gol atıp 3 de asist yaptı.