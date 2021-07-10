Son Dakika Transfer Haberi: Adana Demirspor, Jonas Svensson'u transfer etti

Akdeniz ekibi AZ Alkmaar'la sözleşmesi sona eren sağ bek oyuncusu Jonas Svensson'u kadrosuna kattı.

Transferle ilgili konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Çok değerli sağ bek Norveç milli takım oyuncusu, Az Alkmaarlı oyuncu Jonas Svensson'la 3 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Belhanda ve Balotelli transferleriyle transfer döneminin flaş takımı olan Adana Demirspor, son olarak orta saha oyuncusu Tayfun Aydoğan ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.