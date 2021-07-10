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GeriSpor Son Dakika Transfer Haberi: Adana Demirspor, Jonas Svensson'u transfer etti
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Spor Arena
Haber Giriş: 10.07.2021 - 19:34 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Adana Demirspor, Jonas Svensson'u transfer etti

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Son Dakika Transfer Haberi: Adana Demirspor, Jonas Svensson'u transfer etti

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Norveçli Jonas Svensson'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Akdeniz ekibi AZ Alkmaar'la sözleşmesi sona eren sağ bek oyuncusu Jonas Svensson'u kadrosuna kattı.

Transferle ilgili konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Çok değerli sağ bek Norveç milli takım oyuncusu, Az Alkmaarlı oyuncu Jonas Svensson'la 3 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Belhanda ve Balotelli transferleriyle transfer döneminin flaş takımı olan Adana Demirspor, son olarak orta saha oyuncusu Tayfun Aydoğan ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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