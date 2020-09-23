Son Dakika Transfer Haberi | Aboubakar yuvaya dönüyor

Beşiktaş gol yollarındaki sıkıntısını eski yıldızı ile gidecek. Teknik Direktör Sergen yalçın’ın transfer listesinde 3. sırada olan Vincent Aboubakar konusunda yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticilerle sürekli gelişmeleri yakından takip ettiklerini Porto Kulübü ile her konuda anlaştıklarını belirtti. Daha önce görüşme yaptıkları Nikola Kalinic’in hem astronomik ücret hem de imza parası istemesi üzerine bu oyuncunun transferini askıya alan yönetim transfer listesinde bulunan Porto’nun Kamerunlu forveti Aboubakar’ı İstanbul’a dönmeyi ikna etti.

3’TE 1 DAHA AZ ALACAK

Aboubakar’ın Beşiktaş taraftarlarını özlediğini ve İstanbul’a hayran kaldığını belirterek siyah beyazlıların kabul ettiğini belirtti. Daha önce yıllık 3.3 milyon Euro’ya kiraya gelen Aboubakar’ın yıllık 1 milyon Euro civarında sözleşmeye ‘Evet’ dediği ileri sürüldü. Kısa sürede İstanbul’a gelmesi beklenen yıldız golcü 2016-17’de 2.5 milyon Euro’ya Porto’dan kiralanırken, 3.3 milyon Euro’luk ücret ve puan başı 4 bin Euro kazanmıştı.