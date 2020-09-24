Son Dakika Transfer Haberi | Aboubakar testi geçerse Beşiktaş'a imza atacak!

Spor Arena / İsmail ER - Burak Yılmaz’ın Lille’e transfer olmasının ardından uzun süredir santrfor aramasına rağmen henüz kadrosuna kimseyi katamayan Beşiktaş çareyi yine bir eski golcüsünde buldu: Vincent Aboubakar. Transfer döneminde siyah beyazlıların adayları arasında Papiss Cisse de yer alırken yönetim daha sonra rotasını Nikola Kalinic’e çevirmişti. Ancak 32 yaşındaki futbolcunun yüksek maaşla birlikte imza parası istemesi sonrasında yönetim radarına listede 3. sırada bulunan Vincent Aboubakar’ı aldı.

Son 2 sezon sıkıntılı geçti

Siyah beyazlı formayı kiralık giydiği 2016-17 sezonunda toplamda 38 maçta görev yapan Kamerunlu 19 gol atıp, 4 asist yaptı. Sonrasında Porto’ya dönen Aboubakar 2017-18’de 43 resmi maçta 26 gol, 7 asistlik bir performansa imza attı. 2017’de Porto’nun sözleşmesini uzatırken serbest kalma bedeli olarak 50 milyon Euro belirlediği tecrübeli futbolcu ön çapraz bağlarındaki yırtık nedeniyle 2018-2019 sezonunda 11, geçen sezon ise sekiz karşılaşmada şans buldu.

6 milyon euroya mal olmuştu

2016’da 3.3 milyon Euro garanti, 4 bin Euro puan başı ve 2.5 milyon Euro kiralama ücretiyle gelen Aboubakar, Beşiktaş’ın bonservis sorununu çözmesini istemesinin ardından 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen bedelsiz ayrılmak için Porto’yu ikna etti. Golcü oyuncuya 1 milyon Euro garanti ve performans bazlı bir sözleşme önerildiği öğrenildi. Aboubakar detaylı bir sağlık kontrolünden geçirilecek ve buradan çıkacak sonuca göre sözleşme imzalanacak.

Sakatlandı ve gözden düştü

Beşiktaş'ta harika bir sezon geçirip 38 resmi karşılaşmada 19 gol atıp 4 de asist yaptıktan sonra bonservisini elinde bulunduran Porto’ya dönen Aboubakar, Portekiz ekibinde de bir sonraki sonraki 24 kez fileleri havalandırıp şampiyonluk yaşadı. Aboubakar, 2018-19 sezonunda ise geçirdiği ağır sakatlık sonrası mavi beyazlı takımda bir türlü istediği şansı bulamadı ve gözden düştü.

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