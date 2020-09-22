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Futbol
Haber Giriş: 22.09.2020 - 18:42 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Aboubakar bonservisini alırsa Beşiktaş için İstanbul'a gelecek

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Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar, Porto'dan bonservisini alabilirse Siyah-Beyazlılar için sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul’a gelecek.

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  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
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Beşiktaş'ın golcü transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. A Spor'un haberine göre; Siyah-Beyazlılar'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar, kulübü Porto ile bir görüşme yapacak.

Aboubakar, bonservisini alabilirse Beşiktaş için sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul’a gelecek." (A Spor)

Son dakika transfer haberi | Aboubakar bonservisini alırsa Beşiktaş için İstanbula gelecek

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