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Son dakika transfer haberi | Aboubakar bonservisini alırsa Beşiktaş için İstanbul'a gelecek
Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar, Porto'dan bonservisini alabilirse Siyah-Beyazlılar için sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul’a gelecek.
Beşiktaş'ın golcü transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. A Spor'un haberine göre; Siyah-Beyazlılar'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar, kulübü Porto ile bir görüşme yapacak.
Aboubakar, bonservisini alabilirse Beşiktaş için sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul’a gelecek." (A Spor)
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