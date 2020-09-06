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Haber Giriş: 06.09.2020 - 08:16 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Aboubakar, Beşiktaş'ın maaş teklifini kabul etti!

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Son Dakika Transfer Haberi | Aboubakar, Beşiktaş'ın maaş teklifini kabul etti!
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Beşiktaş, forvet transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Vincent Aboubakar, siyah beyazlı ekibin sözleşme teklifine olumlu yanıt verdi.

Forvet transferinde Kalinic ve Ze Luis'te aradığını bulamayan Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar'a yoğunlaştı. Porto'da 3 milyon Euro kazanan Kamerunlu forvet, 1.5 milyon Euro'ya imza atabileceğini belirtirken siyah-beyazlılar 750 bin Euro önerdi.

Suudi Arabistan'tan ciddi maaş teklifi alan Aboubakar, 750 bin Euro'yu kabul etti. Yapılan pazarlıklarda ekstra 750 bin Euro başarı performansı üzerinden anlaşma sağlandı.

SAĞLIK RAPORU İSTENDİ

Yönetim, görüşme sürecinde Porto'dan Aboubakar'ın sağlık raporlarını istedi. 28 yaşındaki golcünün transferinin Başkan Çebi'nin iki dudağı arasında olduğu, 'Gel' denmesi halinde İstanbul'un yolunu tutacağı ifade edildi. (Sabah)

Son Dakika Transfer Haberi | Aboubakar, Beşiktaşın maaş teklifini kabul etti

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