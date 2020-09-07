Son dakika transfer haberi | Aatıf Chahechouhe, Fatih Karagümrük'te

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı ekibin kadrosunu 34 yaşındaki hücum oyuncusu ile güçlendirdiği belirtildi.



Aatif Chahechouhe, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe'nin yanı sıra Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Fraport TAV Antalyaspor'da forma giydi.



Son olarak Fraport TAV Antalyaspor'da oynayan Chahechouhe, geçen sezon forma giydiği 17 maçta bir gole imza attı. Faslı futbolcu, Fraport TAV Antalyaspor ile sözleşmesini 27 Şubat'ta feshetmişti.

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