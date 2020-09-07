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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.09.2020 - 19:23 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Aatıf Chahechouhe, Fatih Karagümrük'te

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Son dakika transfer haberi | Aatıf Chahechouhe, Fatih Karagümrük'te
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Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Aatıf Chahechouhe'yu transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı ekibin kadrosunu 34 yaşındaki hücum oyuncusu ile güçlendirdiği belirtildi.

Aatif Chahechouhe, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe'nin yanı sıra Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Fraport TAV Antalyaspor'da forma giydi.

Son olarak Fraport TAV Antalyaspor'da oynayan Chahechouhe, geçen sezon forma giydiği 17 maçta bir gole imza attı. Faslı futbolcu, Fraport TAV Antalyaspor ile sözleşmesini 27 Şubat'ta feshetmişti.

Son dakika transfer haberi | Aatıf Chahechouhe, Fatih Karagümrükte

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