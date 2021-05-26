Son dakika transfer haberi! Aaron Boupendza Atalanta yolcusu! Fenerbahçe ve Galatasaray derken Şampiyonlar Ligi...

Spor Arena Dış Haber - Bu sezon Hatayspor formasıyla Süper Lig'de 22 gol atan ve gol kralı olan Gabonlu golcü Aaron Boupendza İtalya yolun da! Gabon ve İtalya basınında çıkan haberde İtalya Serie A ekibi Atalanta'nın 24 yaşındaki futbolcu için 8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

CELTIC VE RANGERS DA İSTİYORDU

Hatayspor'un geçen sezon başında 300 bin Euro karşılığı transfer ettiği Boupendza ile İskoçya'nın iki devi Celtic ve Rangers'ın da ilgilendiği yönünde haberler çıkmıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MÜCADELE EDECEK

Aaron Boupendza, Atalanta'ya transfer olması halinde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Atalanta, Serie A'da sezonu Inter ve Milan'ın ardından 3. sırada tamamlayıp Devler Ligi'ne gitme hakkı kazanmıştı.

KRASNODAR'A GİTMEDİ

Hatayspor, ara transfer döneminde Rusya Premier Ligi ekibi Krasnodar ile 8 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay alma şartlarıyla anlaşmış ancak Boupendza Rus kulübüyle anlaşamayınca transfer iptal olmuştu.

GALATASARAY VE FENERAHÇE'NİN DE İLGİSİ VAR

Boupendza'yı Fenerbahçe ve Galatasaray da ara transfer döneminde istemişti. İki kulübün yeni sezon transfer gündemlerinde de Boupendza'nın ismi sıklıkla anılıyordu.

AARON SALEM BOUPENDZA'NIN HİKAYESİ

Futbola Gabon takımı Mounana'da başlayan Boupendza, geçen sezon Galatasaray forması giyen vatandaşı Mario Lemina gibi kariyerini Fransa'ya giderek şekillendirmek ister. 2016 yılında 19 yaşındayken Bordeaux'ya katılan Boupendza, 4 yıl kontratlı oyuncusu olduğu kulübün A takımında hiç süre alamadı. Biri Bordeaux B olmak üzere 5 farklı takımda kiralık olarak oynadı.

Bu sezona kadar en parlak performansı Fransa Ulusal 1. Lig'de

Bordeaux B'deki ilk yılın ardından Fransa'da 3. lig seviyesine denk gelen Ulusal 1. Ligi takımı Pau'ya kiralanan Boupendza, bu sezona kadar kariyerinin en parlak performansını burada sergiler; 21 maçta 15 gol.

Sonraki sezon Fransa Ligue 2 takımı Ajaccio'ya kiralanan Boupendza yarım sezonda 10 maça çıkar ve gol atamaz. Başarısız geçen ilk yarı sonucunda Ajaccio, oyuncuyu geri gönderir. Sezonun ikinci yarısında 3. Ulusal Lig ekibi Tours'a gönderilir. Aaron ikinci yarıda 12 maça çıkar ve 3 gol atar ve 2019 yazında yeniden Bordeaux'ya döner.

Portekiz macerası

Disiplinsiz davranışları sebebiyle Bordeaux A takımında bir türlü kendisine yer edinemeyen Boupendza, Portekiz 2. Lig ekibi Feirense'ye kiralık gönderildi. Yeni bir ülke ve farklı bir kültüre adapte olmakta zorlanan Boupendza, sezonun başında takımında çıktığı 12 maçta gol sevinci yaşayamaz ve sonrasında şans bulamayıp sezonu bir asistle tamamlar.

Bordeaux'ya dönüş ve ayrılık

Mart 2020'de liglerin koronavirüs sebebiyle tatil edilmesinin ardından Feirense'den Bordeaux'a geri dönen Boupendza, Ağustos 2020'de ise takımından ayrılır.

Boupendza, Fransa ve Portekiz dönemini şu sözlerle özetliyor

"Amatörce davrandığım, disiplin sorunları çıkardığım zamanlar oldu. Üst düzey mücadeleye kendimi hazır hissetmiyordum sanırım ve bu yüzden gerçek performansımı sergileyemedim. Ardından sakatlıklarım da gelince üst düzeye çıkamadan yıllar akıp gitti."

Dönemin Pau Başkanının ağzından Aaron Boupendza



Hatayspor'a gelene kadar kariyerinin en iyi performansını sergilediği Pau'da bile disiplinsiz tavırlar sergileyen Boupendza'yı dönemin Pau Başkanı Bernarn Laporte-Fray şu sözlerle anlatıyor: "Büyük bir oyuncunun sahip olacağı harika bir yeteneğe sahip ama disiplinsiz davranışları sebebiyle kariyerinde çeşitli zorluklar yaşayacaktır. Geri gönderirken Bordeaux'yu bu konuda uyardık."

Hayali Şampiyonlar Ligi, idolü 'Fenomen' Ronaldo

Boupendza, geçmiş yıllarda verdiği çeşitli röportajlarda hayalinin Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğunu, idolünün ise Brezilyalı efsane golcü Ronaldo Nazario olduğunu söylüyor.

Boupendza, Ronaldo'ya hayranlığını şöyle anlatıyor:

"Çocukluğumdan beri hayran olduğum futbolcu Ronaldo'ydu. Kariyerimin motivasyon kaynağı. Bitiriciliği üst düzeydeydi ve golleri atarken sahada eğlendiğini de görebiliyordunuz. Antrenmanlarda ve maçlarda onun gibi oynamaya çalıştım."

300 BİN EURO KARŞILIĞINDA SESSİZ SEDASIZ HATAY'A GELİŞ

Geçen sezonu TFF 1. Lig'de şampiyon tamamlayarak tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme şansı yakalayan Hatayspor, Süper Lig'e uygun kadro kurmak için bir süredir yaptığı çalışmalar sonucu Aaron Boupendza'yı yalnızca 300 bin Euro karşılığı kadrosuna kattı.

GÖKHAN ZAN KEFİL OLMUŞ: "OLMAZSA PARASINI CEBİMDEN VERİRİM"



Fanatik'te çıkan habere göre Hatayspor yardımcı antrenörü Gökhan Zan, transferi düşünüldüğü dönem Boupendza için; "Mutlaka alalım, kötü çıkarsa parasını cebimden veririm" demiş.