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GeriFutbol Son dakika transfer gelişmesi: Çaykur Rizespor’dan Bolasie açıklaması! "İlgimiz kalmamıştır..."
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Futbol
Emirhan PEHLİVAN/RİZE (DHA)
Haber Giriş: 11.07.2021 - 11:22 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer gelişmesi: Çaykur Rizespor’dan Bolasie açıklaması! "İlgimiz kalmamıştır..."

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Çaykur Rizespor, transfer gündemlerinde olan Yannick Bolasie ile görüşmeleri sonlandırdığını, oyuncu ile kulübün bir ilgisinin kalmadığını duyurdu.

Çaykur Rizespor bir süredir transfer görüşmeleri yaptığı Kongolu orta saha oyuncusu Yannick Bolasie ile görüşmeleri sonlandırdığını açıkladı.

Kulüpten "Zorunlu açıklama" başlığı ile yapılan duyuruda, "Bir süredir transfer gündemimizde olan Kongolu orta saha oyuncusu Yannick Bolasie ile kulübümüzün gerçekleştirdiği görüşmeler sona ermiştir. Oyuncu ile kulübümüzün şu andan itibaren bir ilgisi yoktur. Çaykur Rizesporumuzun başarısı için gerçekleştirdiğimiz çalışmalar aralıksız devam etmektedir" denildi.

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