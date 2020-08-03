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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.08.2020 - 10:50,Son Güncelleme:

Son Dakika | Transfer dönemi ne zaman başlayacak?

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Sezonun sona ermesinin ardından transfer döneminin resmen ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için yarın resmen başlayacak.

Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için yarın resmen başlayacak.

Transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, yarın başlayacak ve 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek.
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.

Son Dakika | Transfer dönemi ne zaman başlayacak

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