Son Dakika | Transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için yarın resmen başlayacak.

Transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, yarın başlayacak ve 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!