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GeriFutbol Son Dakika transfer açıklaması! Milan Skoda için Beşiktaş'a izin çıkmadı
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Haber Giriş: 14.11.2020 - 09:36 | Son Güncelleme:

Son Dakika transfer açıklaması! Milan Skoda için Beşiktaş'a izin çıkmadı

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Son Dakika transfer açıklaması! Milan Skoda için Beşiktaş'a izin çıkmadı
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Çaykur Rizespor'un golcü oyuncusu Milan Skoda'nın Beşiktaş'a transfer olmasına izin çıkmadığı ortaya çıktı.

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor’da forma giyen Milan Skoda’nın menajeri Gökmen Kore, Çekya basınına açıklamalarda bulundu. Kore, geçtiğimiz yaz Skoda’nın Beşiktaş’a transfer olabileceğini ama Karadeniz ekibinin onu vermek istemediğini söyledi.

Skoda’nın Rizespor’da şu anda forma şansı bulamadığını kaydeden Kore, ''Yine de o büyük bir yıldız. Çok önemli bir oyuncu. Tekrar oynamaya başlayacakır. Yaz transfer döneminde iyi bir paraya Beşiktaş’a gidebilirdi ancak Rizespor onu bırakmak istemedi'' şeklinde konuştu.

''BEŞİKTAŞ'TAN İYİ BİR TEKLİF ALDIM''

Siyah - beyazlıların Sparta Prag'dan ayrıldıktan sonra henüz bir kulüple anlaşma sağlayamayan 25 yaşındaki Çek futbolcu Martin Hasek’e de ilgisi olduğunu vurgulayan Kore, ''Babası beni birkaç kez aradı ve oğlu için kulüp bulmamı istedi. Bunu başardım ve Beşiktaş’tan iyi bir teklif aldım ama Hasek Sparta Prag’dan pek iyi ayrılmamıştı. Daha sonra konuştuk ama Beşiktaş risk almak istemedi'' dedi. (Fanatik)

Son Dakika transfer açıklaması Milan Skoda için Beşiktaşa izin çıkmadı

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