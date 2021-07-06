Son Dakika Transer Haberi: Barcelona, Lionel Messi uğruna 10 futbolcuyu feda edecek

Spor servisi / Koray DURKAL - Barcelona’da Lionel Messi belirsizliği sürüyor... Şu sıralar Arjantin Milli Takımı formasıyla Kupa Amerika’da mücadele eden yıldız futbolcu, Barça’ya imza attığı günden beri ilk kez serbest kaldı. 30 Haziran’da sözleşmesi sona eren ve 7 bin 500 gün sonra ilk kez kulüpsüz kalan Messi’nin, Manchester City ile görüştüğü iddia edildi. İngiliz kulübünün yanı sıra PSG ve İnter de bonservisi elinde olan Messi ile ilgileniyor. Diğer taraftan Barcelona yönetimi, yıldız oyuncuyu kadrosunda tutabilmek için çok büyük operasyon yapmaya hazırlanıyor.

Maaş limiti 200 milyon Euro’ya düşecek

Messi’ye sunduğu sözleşme teklifi, harcama limitlerini aştığı gerekçesiyle La Liga yönetimi tarafından reddedilen Barça yönetimi, bütçede yer açmak için 8 futbolcuyu gözden çıkardı.

Maaş limitini yıllık 200 milyon Euro’ya çekmesi gereken Barcelona, gözden çıkardığı oyuncuları gönderdiği taktirde hem limiti aşmamış olacak hem de Messi’nin yıllık yaklaşık 50 milyon Euro olması beklenen ücretini ödeyebilecek

Bu kadar fedakârlığa değecek mi?

Barcelona’nın Lionel Messi uğruna elden çıkarmayı planladığı futbolcular şunlar: Samuel Umtiti, Miralem Pjanic, Philippe Coutinho, Carles Alena, Moussa Wague, Neto, Clement Lenglet, Sergi Roberto. Katalan ekibinin gerekirse Antoine Griezmann ve Ousmane Dembele’yi de satış listesine koyabileceği belirtildi. Barça, Dembele’yi 2017’de 135 milyon Euro, Coutinho’yu 2018’de 135 milyon Euro, Griezmann’ı ise 2019’da 120 milyon Euro (toplam 390 milyon Euro) bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.