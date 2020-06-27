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GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor'un yıldızı Pereira'dan tepki: 'Kolay kararlar veriyorlar'
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Haber Giriş: 27.06.2020 - 23:30,Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'un yıldızı Pereira'dan tepki: 'Kolay kararlar veriyorlar'

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Son Dakika | Trabzonspor'un yıldızı Pereira'dan tepki: 'Kolay kararlar veriyorlar'
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Trabzonspor'un sağ beki Joao Pereira, Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da sağ bek Joao Pereira, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Pereira'nın açıklamaları;

Penaltı çok basit bir penaltıydı. Son zamanlarda bize karşı çok basit kararlar çalınmaya başlandı.

İNSANLARI ÜZÜYOR OLABİLİR

Trabzonspor'un bu başarısı sanırım insanları rahatsız etmeye başladı. Zirve mücadelesi vermemiz bazı insanları üzüyor olabilir ancak biz mücadele etmeye devam edeceğiz

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