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Futbol
Haber Giriş: 25.04.2020 - 16:48,Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'un yıldızı Caleb Ekuban için rekor teklif!

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Son Dakika | Trabzonspor'un yıldızı Caleb Ekuban için rekor teklif!
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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen Caleb Ekuban için bir transfer teklifi daha geldi.

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in Trabzonspor'un golcü oyuncusu Caleb Ekuban'ı kadrosuna katmayı istediği belirtildi.

Al-Hilal'in Sırp teknik direktörü Vladan Milojevic'in, Suriyeli oyuncu Ömer-Al-Soma'nın yanına Trabzonspor'dan Caleb Ekuban'ı transfer etmeyi düşündüğü kaydedildi.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Al-Hilal, Trabzonspor ile 2022 yılına dek sözleşmesi devam eden Ekuban için 10 milyon euroyu gözden çıkardı.

Trabzonspor'da bu sezon 25 maça çıkan Ekuban 8 gol attı ve 6 asist yaptı.

 

Son Dakika | Trabzonsporun yıldızı Caleb Ekuban için rekor teklif

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