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Son dakika: Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Erdoğan Trabzon'a geldi

#Transfer#Trabzonspor#Yusuf Erdoğan
Son dakika: Trabzonsporun yeni transferi Yusuf Erdoğan Trabzona geldi

Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Erdoğan, sözleşme imzalamak için Trabzon'a geldi.

 

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Süper Lig'in lideri Trabzonspor ara transfer döneminde transferlerine devam ediyor. Jean Evrard Kouassi, Edin Visca ve Tymoteusz Puchacz’ı kadrosuna karan Bordo-mavili takım, eski futbolcusu Yusuf Erdoğan ile de anlaşma sağladı.

Bu sezon Kasımpaşa'da 20 maça çıkan ve 3 gol atıp 2 asist yapan Yusuf Erdoğan, sabah saatlerinde Trabzon'a geldi. 29 yaşındaki kanat oyuncusu sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacak.

"YUVAMA DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM"

Saat 10:30'da Trabzon'a inen Yusuf Erdoğan; "Evime geri döndüğüm için çok mutluyum. 4-5 yıl önce buradan veda ederken hayal kırıklığı ve gözyaşları ile ayrılmıştım. Aynı şeyleri bugün sevinç gözyaşları olarak geri alıyorum. Şampiyonluk kadrosunda olmak benim için hayaldi." açıklamasında bulundu.

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#Transfer#Trabzonspor#Yusuf Erdoğan

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