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Son dakika: Trabzonspor'un yeni transferi Naci Ünüvar şehre geldi!

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#Transfer#Trabzonspor#Naci Ünüvar
Son dakika: Trabzonsporun yeni transferi Naci Ünüvar şehre geldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 08:30

Trabzonspor’un Ajax’tan transfer ettiği Naci Ünüvar, resmi sözleşme imzalamak için şehre geldi.

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Trabzonspor’un Ajax’tan kadrosuna kattığı Naci Ünüvar, resmi sözleşme imzalamak için bu sabah kente geldi. Kendisini bekleyen gazetecilere kısa bir açıklama yapan Naci; "Trabzonspor çok büyük kulüp, inşallah bu sezon da şampiyon oluruz" dedi.

Bordo-mavililer, uzun süredir transfer listesinde olan Ajaxlı genç oyuncu Naci Ünüvar’ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Satın alma opsiyonunda uzlaşı sağlanamayan oyuncu, Temmuz ayında Ajax ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmıştı. Sol kanat ve 10 numara oynayabilen golcü oyuncu, bu sabah 07.50 sularında Trabzon'a geldi.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray maçı öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşecek olan oyuncu, karşılaşmayı tribünlerden takip edecek.

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#Transfer#Trabzonspor#Naci Ünüvar

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