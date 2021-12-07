Son Dakika: Trabzonspor'un yeni transferi Jean Kouassi bugün İstanbul'a geliyor!

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, yeni transferi Jean Kouassi'ye kavuşuyor.

A Spor'un haberine göre; Fildişi Sahilli oyuncu, bugün saat 16.30'da İstanbul'da olacak.

Kulüp kariyerinde oynadığı 226 maçta 77 gol atıp 43 asist yapan Kouassi’nin milli takımda 6 maçta 1 golü bulunuyor.

27 yaşındaki futbolcu her iki ayağını da kullanabilirken hem forvet hem de sol ve sağ açık olarak görev alabiliyor.

2013'TE BEŞİKTAŞ'A KARŞI OYNADI

Hajduk’un 10 Ekim 2013’te Beşiktaş’la oynadığı hazırlık karşılaşmasına ilk 11’de başlayan Jean Kouassi, Beşiktaş’ın 2-1 kazandığı o maçta takımının tek sayısını atmış ve büyük beğeni toplamıştı.

Hızıyla dikkat çeken Kouassi, Bakasetas ve Hamsik’in rakip defansların arkasına atacağı uzun toplarla çok fazla pozisyona girebilir. Kouassi’nin diğer güçlü özellikleri pozisyon alma becerisi ve top tekniği. Hava toplarında da başarılı olan Fildişi Sahilli oyuncunun zayıf yönleri ise savunma yapmayı sevmemesi ve çok yaratıcı olmaması.