Son dakika: Trabzonspor'un yeni transferi İsmail Köybaşı imzayı attı! 'En verimli dönemimdeyim...'

İsmail Köybaşı'nın açıklamaları şu şekilde:

Çok büyük bir aileye geldim. Kendimi en olgun ve verimli dönemimde hissediyorum. Fiziksel olarak hazırım. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Başkanımız önderliğinde kulübümüzü başarıya götürmek için elimden geleni yapacağım. Trabzon'a gidip taraftarımızla buluşmak için de sabırsızlanıyorum.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Çok büyük bir aileye geldin İsmail. Bizim taraftarımız sabırsızdır. 'Bugün değil dün neden başarılı olmadınız.' derler. Başarılı olmak için çalışıyoruz. Genç, tecrübeli, yerli, yabancı ayırt etmeksizin hepinize destek olacağız. Hayırlı uğurlu olsun.

İSMAİL KÖYBAŞI'DAN 1967 FORMA SÖZÜ

Trabzonspor'da klasikleşen yeni transfere forma aldırma hareketi, İsmail Köybaşı ile de devam etti.

Ahmet Ağaoğlu ile İsmail Köybaşı'nın fora diyaloğu şu şekilde:

Ahmet Ağaoğlu: 'TFF'nin yerli oyuncu kuralı olduğu için sana 1500 forma yazıyorum. Ne dersin İsmail?'

İsmail Köybaşı: '54. kuruluş günümüz olan 2 Ağustos yaklaşıyor. İzin verirseniz ben forma sayısını 1967 yapmak isterim. Bunu gönülden söylüyorum'

Ahmet Ağaoğlu: '54 tane yazdıracaksın diye korktum bir an. 1967 dedik o zaman. Hayırlı olsun'