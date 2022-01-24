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Son Dakika: Trabzonspor'un yeni transferi Enis Destan şehre indi! Bugün imzalayacak...

#Transfer#Trabzonspor#Enis Destan
Son Dakika: Trabzonsporun yeni transferi Enis Destan şehre indi Bugün imzalayacak...

Trabzonspor'un yeni transferi Enis Destan, sözleşme imzalamak şehre geldi. 19 yaşındaki genç futbolcu, "Büyük bir camiaya geliyorum. Kendimi sahanın içinde gördüm çok duygulandım." dedi.

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un yeni transferi Enis Destan, bugün kendisini bordo mavili ekibe bağlayacak sözleşmeye imza atmak için şehre geldi.

Trabzon'a indikten sonra açıklamalarda bulunan 19 yaşındaki futbolcu, "Öncelikle mutluyum büyük bir camiaya geliyorum. Kendimi sahanın içinde gördüm çok duygulandım." dedi.

Galatasaray galibiyetine de değinen Enis Destan, "Son dakikalarda gelen golle kazandık. Ruhumuzu ortaya koyduk. İnşallah şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

TRANSFERİN MALİYETİ NE KADAR?

Trabzon ekibinin geçen hafta içinde anlaşmaya vardığı genç santrfor için Altınordu’ya 600 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceği, oyuncunun bir sonraki satışından kırmızı-lacivertlilerin pay alacağı bildirildi.

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#Transfer#Trabzonspor#Enis Destan

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