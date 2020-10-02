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Futbol
Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)
Haber Giriş: 02.10.2020 - 12:32 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'un yeni transferi Djaniny Semedo şehre geldi

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Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı 29 yaşındaki forvet oyuncusu Djaniny Tavares Semedo, kente geldi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Semedo ile sözleşme imzalayacağız. Bir transfer daha yapacağız." dedi.

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  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
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Son Dakika Haberi... Trabzonspor'un yeni transferi Djaniny Semedo imza için kente geldi

Bordo-mavililerin yeni transferi Djaniny Semedo’nun bulunduğu uçak saat 08.30’da Trabzon Havalimanı’na indi. Saat 09.20’de dış hatlar bölümünden çıkış yapan Yeşil Burun Adalı futbolcu, Trabzonspor Kulübü yetkilileri tarafından karşılandı.

Semedo, menajeri ve beraberindekiler daha sonra kendilerini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

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Djaniny Tavares Semedo’nun Trabzon’da yönetimle yapacağı son görüşmenin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

 

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