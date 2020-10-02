Son Dakika | Trabzonspor'un yeni transferi Djaniny Semedo şehre geldi
Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı 29 yaşındaki forvet oyuncusu Djaniny Tavares Semedo, kente geldi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Semedo ile sözleşme imzalayacağız. Bir transfer daha yapacağız." dedi.
Son Dakika Haberi... Trabzonspor'un yeni transferi Djaniny Semedo imza için kente geldi
Bordo-mavililerin yeni transferi Djaniny Semedo’nun bulunduğu uçak saat 08.30’da Trabzon Havalimanı’na indi. Saat 09.20’de dış hatlar bölümünden çıkış yapan Yeşil Burun Adalı futbolcu, Trabzonspor Kulübü yetkilileri tarafından karşılandı.
Semedo, menajeri ve beraberindekiler daha sonra kendilerini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.
Djaniny Tavares Semedo’nun Trabzon’da yönetimle yapacağı son görüşmenin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.
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