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Trabzonspor'un yeni transferi Danylo Sikan şehre geldi! İşte ilk sözleri

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#Trabzonspor#Danylo Sikan#Danylo Sikan
Trabzonsporun yeni transferi Danylo Sikan şehre geldi İşte ilk sözleri
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 10:13

Trabzonspor, ara transfer sezonunun ilk transferi Danylo Sikan'ı şehre getirdi. Bordo mavililerin yeni yıldızı basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu.

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Trabzonspor'un Shakhtar Donetsk'ten kadrosuna kattığı yeni transferi Danylo Sikan, şehre geldi.Trabzonspor'un Shakhtar Donetsk'ten kadrosuna kattığı yeni transferi Danylo Sikan, şehre geldi.

SIKAN: "KARİYERİM İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIM"
23 yaşındaki Ukraynalı santrfor yaptığı ilk açıklamada, "Trabzonspor büyük hedefleri olan büyük bir takıma. Aynı zamanda Trabzonspor taraftarlarının da ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Kariyerim için önemli bir adım attım." ifadelerini kullandı.

"BELKİ ZUBKOV DA GELECEK"
Sikan ayrıca, "Zamanla göreceğiz. Belki Oleksandr Zubkov da gelecek. Trabzonspor büyük hedefleri olan büyük bir takım. Aynı zamanda Trabzonspor taraftarlarının da ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Kariyerim için önemli bir adım." dedi.

Sikan bu sezon 18 resmi maçta forma giydi ve 4 gol-1 asistlik skor katkısı verdi.

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#Trabzonspor#Danylo Sikan#Danylo Sikan

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