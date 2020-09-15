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Haber Giriş: 15.09.2020 - 17:06 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Trabzonspor'un yeni transferi Benik Afobe İstanbul'a geldi

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Transferde son dakika... Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Kongolu forvet Benik Afobe İstanbul'a geldi. Trabzonspor, İngiltere Championship ekibi Stoke City ile Demokratik Kongolu forvet Benik Afobe için prensip anlaşmasına vardı.

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  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
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Alexander Sörloth ile yolların ayrılma ihtimali büyüyünce forvet arayışına giren Trabzonspor, Stoke City'den Benik Afobe ile anlaşmaya vardı. Golcü futbolcu İstanbul'a geldi.

Sörloth ile yolları ayırmaya hazırlanan Trabzonspor, İngiltere Championship ekibi Stoke City ile Demokratik Kongolu forvet Benik Afobe için prensip anlaşmasına vardı. Trabzonspor, Benik Akobe ile de anlaştı ve oyuncuyu Türkiye'ye getirdi.

27 yaşındaki Benik Afobe ile 2019 yazında Fenerbahçe de ilgilenmişti.

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Son Dakika Haberi | Trabzonsporun yeni transferi Benik Afobe İstanbula geldi

 

Son Dakika Haberi | Trabzonsporun yeni transferi Benik Afobe İstanbula geldi

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