Son Dakika: Trabzonspor'un yeni transferi Andres Cornelius geliyor! Transfer açıklandı, forması sızdı...
Trabzonspor, prensipte anlaşma sağladığı forvet Andreas Cornelius transferini, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu. Özel uçakla yola çıkan bordo-mavililerin yeni golcüsü bugün Türkiye'de olacak.
Trabzonspor, forvet transferinde uzun süredir gündemde yer alan ancak daha önce mali şartlarda anlaşma sağlanamayan 28 yaşındaki Andres Cornelius'da mutlu sona ulaştı.
Daha önce iki kez askıya alınan ancak tekrardan görüşmelere başlanan Cornelius transferini bitiren bordo-mavililer, başarılı golcünün transferini sosyal medyadan paylaştığı video ile duyurdu.
🔥 Trabzonspor, Andreas Cornelius ateşini yaktı.pic.twitter.com/v0akttGppX— Spor Arena (@sporarena) August 9, 2021
ÖZEL UÇAK HAZIR BEKLİYOR
Cornelius transferini hızlı bir şekilde sonuçlandıran Trabzonspor, İtalya'ya gönderdiği özel uçakla başarılı forveti Türkiye'ye getiriyor. Cornelius'un bugün Türkiye'de olması bekleniyor.
FORMA NUMARASI BELLİ OLDU
Trabzonspor'un yeni golcüsü Andreas Cornelius, bordo mavili ekipte 14 numaralı formayı giyecek.