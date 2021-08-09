Son Dakika: Trabzonspor'un yeni transferi Andres Cornelius geliyor! Transfer açıklandı, forması sızdı...

Trabzonspor, forvet transferinde uzun süredir gündemde yer alan ancak daha önce mali şartlarda anlaşma sağlanamayan 28 yaşındaki Andres Cornelius'da mutlu sona ulaştı.

Daha önce iki kez askıya alınan ancak tekrardan görüşmelere başlanan Cornelius transferini bitiren bordo-mavililer, başarılı golcünün transferini sosyal medyadan paylaştığı video ile duyurdu.

🔥 Trabzonspor, Andreas Cornelius ateşini yaktı.pic.twitter.com/v0akttGppX — Spor Arena (@sporarena) August 9, 2021

ÖZEL UÇAK HAZIR BEKLİYOR

Cornelius transferini hızlı bir şekilde sonuçlandıran Trabzonspor, İtalya'ya gönderdiği özel uçakla başarılı forveti Türkiye'ye getiriyor. Cornelius'un bugün Türkiye'de olması bekleniyor.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Trabzonspor'un yeni golcüsü Andreas Cornelius, bordo mavili ekipte 14 numaralı formayı giyecek.