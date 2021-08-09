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Futbol
Haber Giriş: 09.08.2021 - 13:27 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Trabzonspor'un yeni transferi Andres Cornelius geliyor! Forması sızdı...

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Son Dakika: Trabzonspor'un yeni transferi Andres Cornelius geliyor! Forması sızdı...

Trabzonspor'un prensipte anlaşmaya vardığı forvet oyuncusu Andreas Cornelius, Parma ile rakamsal uyuşmazlıkların çözülmesinin ardından Trabzon'a gelecek ve transfer resmiyet kazanacak.

Trabzonspor, forvet transferinde uzun süredir gündemde yer alan ancak daha önce mali şartlarda anlaşma sağlanamayan 28 yaşındaki Andres Cornelius'da mutlu sona ulaştı.

Daha önce iki kez askıya alınan ancak tekrardan görüşmelere başlanan Cornelius transferinde bordo mavililerin, son aşamaya geldi.

ÖZEL UÇAK HAZIR BEKLİYOR

Cornelius transferini hızlı bir şekilde sonuçlandırmak isteyen Karadeniz ekibinin Parma ile ödeme şartlarında bazı anlaşmazlıklar yaşadığı ve bunun giderilmesi için görüşmelere devam ettiği, oyuncunun kulübüne 5 milyon Euro civarındaki bir teklifle resmi evrakları gönderdiği öğrenildi.

Parma'nın evrakları imzalaması durumunda bu transfer resmiyete dökülecek ve bordo mavililer göndereceği özel uçak ile oyuncuyu Trabzon'a getirecek.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Trabzonspor'un yeni golcüsü Andreas Cornelius, bordo mavili ekipte 14 numaralı formayı giyecek.

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