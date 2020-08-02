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GeriFutbol Son dakika | Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Eddie Newton oldu
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Futbol
Haber Giriş: 02.08.2020 - 15:48,Son Güncelleme:

Son dakika | Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Eddie Newton oldu

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Trabzonspor Kulübü gelecek sezon için teknik direktörlük görevine Eddie Newton'un getirildiğini açıkladı.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Yönetim Kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda Teknik Direktör olarak devam edilmesi yönünde karar almıştır. Newton’a görevinde başarılar dileriz" denildi.

Eddie Newton kimdir, nereli Eddie Newton ile ilgili bilgiler
Eddie Newton kimdir, nereli? Eddie Newton ile ilgili bilgiler

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir, şampiyonluğun Başakşehir'e kaybedilmesinin ardından görevinden istifa etmişti.

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🔵🔴 #Trabzonspor’da #EddieNewton dönemi resmen başladı.

Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi ()

Son dakika | Trabzonsporun yeni teknik direktörü Eddie Newton oldu

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