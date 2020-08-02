Son dakika | Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Eddie Newton oldu
Trabzonspor Kulübü gelecek sezon için teknik direktörlük görevine Eddie Newton'un getirildiğini açıkladı.
Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Yönetim Kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda Teknik Direktör olarak devam edilmesi yönünde karar almıştır. Newton’a görevinde başarılar dileriz" denildi.
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir, şampiyonluğun Başakşehir'e kaybedilmesinin ardından görevinden istifa etmişti.
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