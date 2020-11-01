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Haber Giriş: 01.11.2020 - 10:38 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!

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Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için kısa süre önce Antalyaspor'dan ayrılan Tamer Tuna ile anlaşmaya vardı. Bordo-Mavili takımın kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna oldu. Bordo-Mavili takımın kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Daha önce Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Tamer Tuna, Göztepe, Sivasspor ve Antalyaspor'da görev yapmıştı.

Son olarak bu sezon Antalyaspor'u çalıştıran 44 yaşındaki teknik adam bu sezon 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı. Bu sonuçların ardından Antalyaspor yönetimi kendisiyle yolları ayırmıştı. (Fanatik)

Son Dakika | Trabzonsporun yeni teknik direktörü belli oldu

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