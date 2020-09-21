Son dakika | Trabzonspor'un transfer gündeminde William Pottker, Vitor Hugo, Erik Sviatchenko, Ali Karimi ve Ngadeu Ngadjui var

Alexander Sörloth'un ayrılık kararı sonrası Benik Afobe'yi kadrosuna katan Trabzonspor, hücum hattına Brezilya'da Internacional forması giyen William Pottker'i de eklemeye hazırlanıyor. Pottker'in kulübü Internacional ile yapılan görüşmelerin son aşamaya geldiği kaydedildi. Yıldız futbolcunun yeni durağının Türkiye olacağı belirtildi. İki takımın istediği belirtilen oyuncuyla ilgilenen kulüplerden biri Trabzonspor iken diğerinin ismi ise açıklanmadı. Trabzonspor'un Internacional ile yaptığı görüşmelerde önemli aşama kaydettiği ve oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşacağı belirtilmekte.

VITOR HUGO

Bordo-mavililer bir dönem İtalya'da Fiorentina forması da giyen 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Vitor Hugo için temaslara başlamıştı. Hugo'yu ciddi bir satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, oyuncu ile yaptıkları görüşmelerde önemli mesafe kat etti.

LİDER SAVUNMACI SVIATCHENKO

Savunmayı derleyip toparlaması ve liderlik etmesi için alınmak istenen diğer stoper Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen Erik Sviatchenko. Danimarkalı oyuncu için ekonomik olarak şartları zorlayan bordo-mavililer, futbolcunun menajeriyle yaptığı görüşmelerde önemli yol aldı. Ancak iki yıllık daha sözleşmesinin bulunduğu kulübüyle arada 1 milyon euro'luk fark var. Yönetimin bu transfer için son ana kadar çaba sarf edeceği öğrenilirken, 28 yaşında ve 1.85 boyundaki yıldızın takımın en çok sevilen isimlerinden birisi de olduğu ifade edildi.

ALI KARIMI İDDİASI

Barcelona'nın De Jong transferinde adından söz ettiren menajer Ali Dursun, transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un ilgilendiği ismin Ali Karimi olduğunu açıkladı. Dursun, bordomavili ekibin, İran Milli Takımı forması giyen merkez orta saha oyuncusu Ali Karimi'yi gündemine aldığını ifade etti. İran ekiplerinden Esteghlal forması giyen ve takımıyla olan sözleşmesi biten Karimi'nin bonservisi elinde bulunuyor.

NGADEU NGADJUI'YE KİRALAMA TEKLİFİ

Karadeniz devi, Gent'in 29 yaşındaki Kamerunlu stoperi için pusuda. Kiralama teklifi yapılacak. Görüşülen iki stoperde de henüz net bir aşama kaydedilmemesi nedeniyle bordomavililer alternatif isimlere de yöneldi. Gündeme gelen ilk isim de Belçika'nın Gent takımında forma giyen Ngadeu Ngadjui oldu. 29 yaşındaki Kamerunlu savunmacı için kiralama teklifi yapmaya hazırlanan bordo-mavililerin, satın alma opsiyonu rakamını yüksek tutarak kulübünü ikna etmeye çalışacağı ifade edildi. Ngadjui halen devam eden Belçika liginde 6 maçta forma giydi. 24 kez Kamerun Milli Takımı'nda görev yapan 1.90 boyundaki savunmacının piyasa değeri 5 milyon euro seviyelerinde. (Sabah)

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