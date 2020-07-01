Son dakika! Trabzonspor'un transfer gözdesi Serdar Dursun, İstanbul'a geldi

Trabzonspor’un transfer radarındaki Serdar Dursun, Darmstadt'ta gösterdiği performansla dikkat çekmişti. 28 yaşındaki forvet, bu sezon ligde 16 kez ağları sarstı. Bordo - Mavililer ise golcü futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerini başlattı...

Dursun, mavi- beyazlılar'da 34 sene sonra 15 gol barajını geçen ilk oyuncu oldu. Alman ekibinde son olarak 1986 yılında şu anda Hertha Berlin'in teknik direktörü olan Bruno Labbadia 18 gol kaydetmişti.

RESMİ GÖRÜŞMELERE BAŞLANACAK

Bu sezonki performansıyla kulüp tarihinde iz bırakan Serdar için Karadeniz ekibinin temaslara başladığı öğrenildi. Dar kadrosu nedeniyle sıkıntılar yaşayan ve önümüzdeki yıl alternatifli bir takım oluşturmayı hedefleyen Bordo-Mavililer'in resmi görüşmelere de en kısa zamanda başlayacağı gelen haberler arasında.

İSTANBUL'DAN PAYLAŞIM

Serdar dün öğle saatlerinde İstanbul'a geldi. Yeni Havalimanı'ndan fotoğrafını paylaşan tecrübeli oyuncunun bu gönderisi transfer ihtimalini güçlendirdi. 500 bin Euro civarında bonservis bedeli olan başarılı futbolcu ile İstanbul'da pazarlıkların başlaması bekleniyor. (Fanatik)

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